Super League 2: «Κουλούρια» για Πανιώνιο και Ελλάς Σύρου - Δεν σταματά πουθενά η Καλαμάτα (vids)

Πανιώνιος και Ελλάς Σύρου αναμετρήθηκαν για την 17η αγωνιστική του νότιου ομίλου της Super League 2, έναν αγώνα που είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά από το ACTION 24 και το Youtube του Athletiko.

Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του αγώνα. Έτσι, οι Πάνθηρες βρίσκονται πλέον στο -7 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα και τους 40 βαθμούς, ενώ στον αντίποδα ο σύλλογος από τις Κυκλάδες ανέβηκε στην 6η θέση έχοντας συγκεντρώσει 24 βαθμούς.

H Καλαμάτα από την άλλη πέρασε χωρίς προβλήματα από την έδρα του Παναργειακού (0-2) και συνεχίζει την... ξέφρενη πορεία της προς τα σαλόνια της Super League 1.

Τα αποτελέσματα

Ηλιούπολη - Ολυμπιακός 1-0

Μαρκό - Καλλιθέα 0-1

Χανιά - Αιγάλεω 1-3

Παναργειακός - Καλαμάτα 0-2

Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου 0-0

Η βαθμολογία του Βόρειου Όμιλου

Standings provided by Sofascore

Η βαθμολογία του Νότιου Όμιλου