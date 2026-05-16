Super League: Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

Αναβολή πήρε η αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό για την 9η αγωνιστική των playouts της Super League Greece, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στις Σέρρες.



Η δυνατή βροχή και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξαν την περιοχή λίγο πριν από τη σέντρα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος γέμισε νερά και έγινε ακατάλληλος για ποδόσφαιρο.



Ο διαιτητής Πολυχρόνης πραγματοποίησε έλεγχο στον αγωνιστικό χώρο και διαπίστωσε πως η μπάλα δεν μπορούσε να κυλήσει ομαλά σε αρκετά σημεία του γηπέδου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναβολή της αναμέτρησης.

Ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο των Σερρών./ Screenshot

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό, το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (17/5) την ίδια ώρα.