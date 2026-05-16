Super League: Έχασε ευκαιρία ο Αστέρας AKTOR - Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ

Δυο αναμετρήσεις περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα των play out του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς το ματς μεταξύ Πανσερραϊκού και Παναιτωλικού αναβλήθηκε λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Ματς που θα γίνει την Κυριακή (17/5, 15:00). Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ επιβλήθηκε του Ατρομήτου (2-1) όμως, η ισοπαλία (0-0) ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά την υποβίβασε και μαθηματικά

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0

Η ομάδα της Τρίπολης ήταν εκείνη που ήθελε την νίκη κόντρα στην Κηφισιά για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στην κατηγορία. Μπήκε καλύτερα στο ματς, έψαξε το γκολ όμως δεν το βρήκε στα πρώτα 45'. Οι Αρκάδες ήταν ανώτεροι και στο δεύτερο μέρος όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης που θα του εξασφάλιζε από απόψε την παραμονή, καθώς έπεσαν πάνω στον κέρβερο Τσιλιγγίρη που πραγματοποίησε μυθικές επεμβάσεις.

ΑΕΛ - Ατρόμητος 2-1

Η ΑΕΛ με γκολ των Μασόν και Τούπτα στο πρώτο ημίχρονο έθεσε τις βάσεις για τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο στο AEL FC ARENA. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με γκολ του Μπάκου στις καθυστερήσεις του ματς. Το τρίποντο αυτό δεν ήταν ικανό για να αποφύγει το μοιραίο και έτσι η ομάδα του Φέστα χαιρέτησε οριστικά την κατηγορία.

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 43 Κηφισιά 38 Παναιτωλικός 35* Αστέρας AKTOR 33 ΑΕΛ 30 Πανσερραϊκός 28*

*Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός έχουν παιχνίδι λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική - 21/5, 19:00

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR

Κηφισιά - ΑΕΛ



