Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη και την ήττα του Παναθηναϊκού

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, καθώς και το αυριανό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη επί του Άρη με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Πειραιά χρειάστηκε το δεύτερο ημίχρονο για να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των «κιτρίνων» και να πάρει κεφάλι στο σκορ, με γκολ των Ποντένσε και Ταρέμι. Ο Άρης μείωσε μετά το εύστοχο πέναλντι του Μορόν, μετά και την αποβολή του Μάνσα αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα, υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, με 1-0 στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο. Οι πράσινοι πλήρωσαν την αστοχία και την αναποτελεσματικότητα τους και δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν το εις βάρος του σκορ, το οποίο διαμόρφωσε στο πρώτο ημίχρονο ο Λάμπρου με καρφωτή κεφαλιά.

Νωρίτερα η Κηφισιά , η ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν, επικράτησε με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη και με δύο γρήγορα γκολ, στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, από τους Παντελίδη και Αντόνισε κλείδωσε τη νίκη. Ο Ατρόμητος μείωσε στο 79' με τον Τσαντίλα αλλά η Κηφισιά κράτησε το αποτέλεσμα και έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο (01/11)

  • ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
  • Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
  • Ολυμπιακός - Άρης 2-1

Κυριακή (02/11)

  • ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (17:30)
  • Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)
  • ΑΕΚ - Παναιτωλικός (21:00)

Δευτέρα (03/11)

  • Αστέρας AKTOR- ΟΦΗ (17:00)

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

  1. Ολυμπιακός 22
  2. ΠΑΟΚ 20
  3. ΑΕΚ 16
  4. Βόλος 15
    ----------------------
  5. Λεβαδειακός 12
  6. Άρης 12
  7. Κηφισιά 12
  8. Παναθηναϊκός 12
    ----------------------
  9. Ατρόμητος 9
  10. Παναιτωλικός 8
  11. ΑΕΛ 7
  12. Πανσερραϊκός 5
  13. ΟΦΗ 3 *
  14. Αστέρας AKTOR 3

* Από τον ΟΦΗ έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.

