Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη και την ήττα του Παναθηναϊκού
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, καθώς και το αυριανό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη επί του Άρη με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Πειραιά χρειάστηκε το δεύτερο ημίχρονο για να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των «κιτρίνων» και να πάρει κεφάλι στο σκορ, με γκολ των Ποντένσε και Ταρέμι. Ο Άρης μείωσε μετά το εύστοχο πέναλντι του Μορόν, μετά και την αποβολή του Μάνσα αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.
Αντίθετα ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα, υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, με 1-0 στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο. Οι πράσινοι πλήρωσαν την αστοχία και την αναποτελεσματικότητα τους και δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν το εις βάρος του σκορ, το οποίο διαμόρφωσε στο πρώτο ημίχρονο ο Λάμπρου με καρφωτή κεφαλιά.
Νωρίτερα η Κηφισιά , η ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν, επικράτησε με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη και με δύο γρήγορα γκολ, στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, από τους Παντελίδη και Αντόνισε κλείδωσε τη νίκη. Ο Ατρόμητος μείωσε στο 79' με τον Τσαντίλα αλλά η Κηφισιά κράτησε το αποτέλεσμα και έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό διπλό.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο (01/11)
- ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
- Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
- Ολυμπιακός - Άρης 2-1
Κυριακή (02/11)
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (17:30)
- Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός (21:00)
Δευτέρα (03/11)
- Αστέρας AKTOR- ΟΦΗ (17:00)
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
- Ολυμπιακός 22
- ΠΑΟΚ 20
- ΑΕΚ 16
- Βόλος 15
----------------------
- Λεβαδειακός 12
- Άρης 12
- Κηφισιά 12
- Παναθηναϊκός 12
----------------------
- Ατρόμητος 9
- Παναιτωλικός 8
- ΑΕΛ 7
- Πανσερραϊκός 5
- ΟΦΗ 3 *
- Αστέρας AKTOR 3
* Από τον ΟΦΗ έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.