Super League: Καταδικαστική ισοπαλία για τον Πανσερραϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό και υποβιβασμός

Χθες Σάββατο (16/5) άνοιξε η αυλαία για την προτελευταία αγωνιστική των play out. Η ΑΕΛ επιβλήθηκε του Ατρομήτου (2-1) όμως, η ισοπαλία (0-0) ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά την υποβίβασε και μαθηματικά. Σήμερα (17/5), στο εξ αναβολής ματς στις Σέρρες, ο γηπεδούχος Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό (1-1), αποτέλεσμα που τον έστειλε και μαθηματικά στη Super League 2. Δύο δοκάρια οι γηπεδούχοι, ένα οι φιλοξενούμενοι.

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 43 Κηφισιά 38 Παναιτωλικός 36 Αστέρας AKTOR 33 ΑΕΛ 30 Πανσερραϊκός 29

Η επόμενη αγωνιστική - 21/5, 19:00