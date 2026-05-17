Super League: Καταδικαστική ισοπαλία για τον Πανσερραϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό και υποβιβασμός
Τον δρόμο της ΑΕΛ για την Super League 2 ακολούθησε η ομάδα των Σερρών και μαθηματικά, μετά το ισόπαλο (1-1) ματς με τον Παναιτωλικό.
Χθες Σάββατο (16/5) άνοιξε η αυλαία για την προτελευταία αγωνιστική των play out. Η ΑΕΛ επιβλήθηκε του Ατρομήτου (2-1) όμως, η ισοπαλία (0-0) ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά την υποβίβασε και μαθηματικά. Σήμερα (17/5), στο εξ αναβολής ματς στις Σέρρες, ο γηπεδούχος Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό (1-1), αποτέλεσμα που τον έστειλε και μαθηματικά στη Super League 2. Δύο δοκάρια οι γηπεδούχοι, ένα οι φιλοξενούμενοι.
Η βαθμολογία
- Ατρόμητος 43
- Κηφισιά 38
- Παναιτωλικός 36
- Αστέρας AKTOR 33
- ΑΕΛ 30
- Πανσερραϊκός 29
Η επόμενη αγωνιστική - 21/5, 19:00
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR
- Κηφισιά - ΑΕΛ