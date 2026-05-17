Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Βαθμολογία

Super League: Καταδικαστική ισοπαλία για τον Πανσερραϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό και υποβιβασμός

Τον δρόμο της ΑΕΛ για την Super League 2 ακολούθησε η ομάδα των Σερρών και μαθηματικά, μετά το ισόπαλο (1-1) ματς με τον Παναιτωλικό.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Χθες Σάββατο (16/5) άνοιξε η αυλαία για την προτελευταία αγωνιστική των play out. Η ΑΕΛ επιβλήθηκε του Ατρομήτου (2-1) όμως, η ισοπαλία (0-0) ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά την υποβίβασε και μαθηματικά. Σήμερα (17/5), στο εξ αναβολής ματς στις Σέρρες, ο γηπεδούχος Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό (1-1), αποτέλεσμα που τον έστειλε και μαθηματικά στη Super League 2. Δύο δοκάρια οι γηπεδούχοι, ένα οι φιλοξενούμενοι.

Η βαθμολογία

  1. Ατρόμητος 43
  2. Κηφισιά 38
  3. Παναιτωλικός 36
  4. Αστέρας AKTOR 33
  5. ΑΕΛ 30
  6. Πανσερραϊκός 29

Η επόμενη αγωνιστική - 21/5, 19:00

  • Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
  • Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 
  • Κηφισιά - ΑΕΛ

