Super League: Λύτρωση στις καθυστερήσεις για τον Άρη- Επιστροφή στις νίκες για την Κηφισιά

Ο Άρης επικράτησε σε επεισοδιακό φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, με 2-1, για την 12η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από 7 αγωνιστικές.

Στο άλλο ματς που ξεκίνησε την ίδια ώρα, η Κηφισιά υποδέχτηκε στην Νεάπολη τον Πανσερραϊκό, νίκησε επιβλητικά (3-0), χάρη σε γκολ των Λαρουσί (14', 85') και Πόμπο(75') και ανέβηκε στους 15 βαθμούς.

Άρης - ΑΕΛ 2-1

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με δραματικό τρόπο. Ο Άρης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κυριάρχησε στο πρώτο μισάωρο, πιέζοντας συνεχώς την ΑΕΛ και δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Μελίσσα. Η υπεροχή των «κιτρινόμαυρων» μετουσιώθηκε σε γκολ στο 27’, όταν ο Λορέν Μορόν εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Μελίσσα και με κοντινή προσπάθεια άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ιδανική εξέλιξη για τον Άρη, όχι όμως για την ΑΕΛ. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Γκαράτε είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με αριθμητικό μειονέκτημα. Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλοί δεν παράτησαν την προσπάθεια και στις καθυστερήσεις κέρδισαν πέναλτι, με τον Πασά να ευστοχεί και να κάνει το 1-1, παγώνοντας το «Κλ. Βικελίδης».

Ωστόσο, ο Άρης αρνήθηκε να αφήσει δύο πολύτιμους βαθμούς να χαθούν. Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντούντου εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και με καθοριστικό τελείωμα έγραψε το 2-1, ξεσηκώνοντας το γήπεδο και χαρίζοντας στους «κιτρινόμαυρους» μια νίκη-λύτρωση.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς (88' Νινγκ), Μορουτσάν (71' Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58' Ντούντου) και Μορόν.

ΑΕΛ Novibet (Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Φεριγκρά, Τσάκλα, Παντελάκης (81' Πασάς), Στάικος (63' Ατανάσοφ), Αντράντα (81' Φαϊσάλ), Μούργος (46' Σουρλής), Κοσονού (63' Δεληγιαννίδης), Γκαράτε και Τούπτα.

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0

INTIME

Η Κηφισιά μπήκε πιο αποτελεσματικά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 14’, όταν μετά από καλοδουλεμένη συνεργασία ο Λαρουσί εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και σκόραρε. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με τον Γκριν να αγγίζει την ισοφάριση, ενώ λίγο αργότερα η ομάδα του Λέτο σημάδεψε το δοκάρι με εντυπωσιακό σουτ του Αντόνισε.

Η αναμέτρηση άλλαξε ισορροπίες στο 44’, όταν ο Λιάσος αποβλήθηκε έπειτα από VAR παρέμβαση για σκληρό φάουλ στον Αντόνισε. Στην επανάληψη η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι, ενώ ο Πανσερραϊκός απείλησε με τον Ίβαν και τον Μάρα, χωρίς όμως να βρει γκολ.

Τελικά, οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς στο 75’ με τον Πόμπο σε αντεπίθεση, ενώ στο 90’+1 ο Λαρουσί πέτυχε ένα υπέροχο μονοκόμματο σουτ για το 3-0. Ο ίδιος σκόραρε ξανά λίγο μετά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης, με τον Ρουκουνάκη να αποβάλλεται.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Ποκόρνι, Σιμόν (87' Σμπώκος), Λαρουσί, Πέρεθ (74' Ρουκουνάκης), Έμπο (74' Λαζάρ), Πόμπο, Παντελίδης (87' Χριστόπουλος), Αντόνισε, Μουσιόλικ (74' Γκέρσον)

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Κάλινιν (88' Τσαούσης), Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά (73' Μπρουκς), Λιάσος, Γκιγιομιέ, Ίβαν (65' Μάρας), Νούνελι (65' Καρέλης), Γκριν (88' Μπανζάκι)