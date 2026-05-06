Super League: Οι διαιτητές στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, επιλέγοντας ξένους ρέφερι για τα δύο μεγάλα ντέρμπι.

Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 19:30 στην Allwyn Arena, διαιτητής θα είναι ο Γερμανός διεθνής Χαρμ Όσμερς. Βοηθοί του θα είναι οι Σχαλ και Γκούντχερ, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκεται η Κάτριν Ραφάλσκι, με AVAR τον Χανσμπλάουερ.

Ο Όσμερς είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό καθώς έχει διευθύνει στο παρελθόν τα εξής ματς: Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 (9/2/25), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (24/11/24), ΠΑΟΚ-Άρης 0-1 (29/9/24) και στα playoffs ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 (27/4/25).

Την ίδια ώρα, στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Ισπανό elite Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Βοηθοί του θα είναι οι Καμπανέρο και Λόπεθ, με τέταρτο τον Τσακαλίδη. Στο VAR ορίστηκε ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και AVAR ο Ρομάνο Γκαρθία.



Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει σφυρίξει δύο φορές ματς ελληνικού πρωταθλήματος στο παρελθόν. Αρχικά, στο ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης πριν δύο μήνες στο ματς που έληξε με 0-0 και το 2019 στο 1-1 μεταξύ των δύο ομάδων.