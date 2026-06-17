Super Puma παρέλαβε ασθενή από πλοίο νότια της Γαύδου - Καρέ καρέ η επιχείρηση από ψηλά

Αποστολή αεροδιακομιδής από φορτηγό πλοίο που έπλεε νότια της Γαύδου πραγματοποίησε την Τρίτη 16 Ιουνίου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.



Ειδικότερα, το ελικόπτερο κλήθηκε να παραλάβει ένα άτομο από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο βρισκόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.



Όπως φαίνεται και στο βίντεο της επιχείρησης, το Super Puma προσέγγισε το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω και ο διασώστης πραγματοποίησε την επιχείρηση μεταφοράς του ασθενούς.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το ελικόπτερο μετέφερε τον ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και του προσφέρθηκε η ανάλογη ιατρική φροντίδα.