Ελλάδα Ένοπλες Δυνάμεις Πολεμική Αεροπορία Κρουαζιέρα Μήλος Σαντορίνη

Super Puma σε επιχείρηση διάσωσης: Αεροδιακομιδή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Μήλου

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε επιχείρηση αεροδιακομιδής από κρουαζιερόπλοιο, μεταφέροντας ασθενή στη Σαντορίνη.

Πολεμική Αεροπορία
Πολεμική Αεροπορία
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Επιχείρηση MEDEVAC πραγματοποίησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη μεταφορά ενός ατόμου από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Μήλου.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa» βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου, με το πλήρωμα να ζητά συνδρομή για την άμεση μεταφορά ασθενούς.

Το Super Puma παρέλαβε το άτομο και το μετέφερε με ασφάλεια στη Σαντορίνη, όπου τον ασθενή ανέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε υγειονομική μονάδα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ένοπλες Δυνάμεις Πολεμική Αεροπορία Κρουαζιέρα Μήλος Σαντορίνη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader