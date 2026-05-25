Super Puma σε επιχείρηση διάσωσης: Αεροδιακομιδή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Μήλου

Επιχείρηση MEDEVAC πραγματοποίησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη μεταφορά ενός ατόμου από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Μήλου.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa» βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου, με το πλήρωμα να ζητά συνδρομή για την άμεση μεταφορά ασθενούς.

Το Super Puma παρέλαβε το άτομο και το μετέφερε με ασφάλεια στη Σαντορίνη, όπου τον ασθενή ανέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε υγειονομική μονάδα.