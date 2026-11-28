Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα δύο παιχνίδια της 12ης αγωνστικής της Stoiximan Superleague, με την αναμέτρηση Κηφισιά – Καλαμάτα, να κλείνει την αυλαία του Σαββάτου.

Κυριαρχικός ο «Γηραιός», κατώτερος των περιστάσεων ο Παναιτωλικός

Στο «Καυτατζόγλειο» αναμετρήθηκαν Ηρακλής και Παναιτωλικός, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να κυριαρχεί από το πρώτο λεπτό και στο 38′ ο Ίβι Λόπεθ να εκμεταλλεύεται το λάθος βολέ του Κουτσερένκο και αφού πήρε την μπαλιά του Χρομάντα, να κάνει το 1-0. Στο δεύτερο μέρος οι ευκαιρίες για τον «Γηραιό» θα μπορούσαν να γεμίσουν τσουβάλια, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να βρίσκει την πρώτη της τελική στην αναμέτρηση στο 68′. Στο 63′ όμως, ο Ηρακλής πολιόρκησε για ένα λεπτό την εστία του Παναιτωλικού και επιβραβεύτηκε με το δεύτερο γκολ του στο ματς. Μετά από τακουνάκι του Ίβι Λόπεθ ο Νανού έβγαλε σέντρα από τα αριστερά και ο Ζούλιεβιτς με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή εκτέλεσε τον Κουτσερένκο. Μέχρι το φινάλε, οι υπόλοιπες και μάλιστα μεγάλες ευκαιρίες ήταν για την ομάδα του Ματσάρι, που στο 82′ έβαλε το «κερασάκι» στην τούρτα, με τους Λόπεθ και Νανού να συνεργάζονται εξαιρετικά και τον δεύτερο να κάνει το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, για να κάνει το 3-0 ο Κούστα με κεφαλιά.

Λευκή ισοπαλία και δυνατή βροχή στον Βόλο

Στη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα σε Βόλο και Αστέρα AKTOR δεν είδαμε και πολλά, με τους «Αρκάδες» να στέκονται αρκετά καλά μέσα στο χορτάρι και ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος, που βρήκαν και δοκάρι με τον Έντερ Γκονζάλεθ στο 37′. Οι γηπεδούχοι είχαν την μπάλα στα πόδια τους και κάποιες ιδιαίτερες στιγμές, όμως λόγω και της ισχυρής βροχής αλλά και των πολλών μαρκαρισμάτων δεν κατάφερε καμία ομάδα να πετύχει το μοναδικό τέρμα για να πάρει το τρίποντο.