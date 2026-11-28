Πάτρα: Απατεώνας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή
Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα του και την έπεσε ότι έπρεπε να γίνει καταμέτρηση από την εφορία.
Ξεκίνησε απόψε η 12 αγωνιστική της Superleague, με τον Ηρακλή να παίρνει άνετη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, τον Βόλο με τον Αστέρα AKTOR να μένουν «άσφαιροι» και η Κηφισιά με την Καλαμάτα να μας προσφέρουν την πιο χορταστική ισοπαλία.
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
* Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (20:00), αναβλήθηκε κατόπιν χρήσης του Joker Right από τους ερυθρόλευκους.
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου