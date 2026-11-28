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Ξεκίνησε απόψε η 12 αγωνιστική της Superleague, με τον Ηρακλή να παίρνει άνετη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, τον Βόλο με τον Αστέρα AKTOR να μένουν «άσφαιροι» και η Κηφισιά με την Καλαμάτα να μας προσφέρουν την πιο χορταστική ισοπαλία.

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος – Αστέρας AKTOR 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 19:00 Άρης – Ολυμπιακός

Άρης – Ολυμπιακός 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

* Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (20:00), αναβλήθηκε κατόπιν χρήσης του Joker Right από τους ερυθρόλευκους.

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός

16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

17:30 Παναθηναϊκός – Άρης

18:00 ΟΦΗ – Ηρακλής

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου