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Η ΑΕΚ πήρε το αδιανόητο και χορταστικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και παρέμεινε στο «κυνήγι» της κορυφής, με ένα ματς λιγότερο.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός κέρδισε στον Άρη και ο Παναθηναϊκός στον Ατρόμητο, για να μείνει άνετος με +4 στην κορυφή.

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος Elabet – Αστέρας AKTOR 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2



Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-2

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

* Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (20:00), αναβλήθηκε κατόπιν χρήσης του Joker Right από τους ερυθρόλευκους.

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός

16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

17:30 Παναθηναϊκός – Άρης

18:00 ΟΦΗ – Ηρακλής

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου