«Στρίβει» δεξιά η Ισπανία – Ρυθμιστής το VOX για σχηματισμό κυβέρνησης
Το Λαϊκό Κόμμα στο 80% σχεδόν των ψήφων εξασφαλίζει 133 έδρες έναντι 117 των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσες
Η ΑΕΚ πήρε το αδιανόητο και χορταστικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και παρέμεινε στο «κυνήγι» της κορυφής, με ένα ματς λιγότερο.
Παράλληλα ο Ολυμπιακός κέρδισε στον Άρη και ο Παναθηναϊκός στον Ατρόμητο, για να μείνει άνετος με +4 στην κορυφή.
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος Elabet – Αστέρας AKTOR 0-0
Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0
Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-0
Άρης – Ολυμπιακός 0-2
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00
* Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (20:00), αναβλήθηκε κατόπιν χρήσης του Joker Right από τους ερυθρόλευκους.
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου