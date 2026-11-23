Μετά και το τρίποντο του Άρη στην Τρίπολη με τον Αστέρα AKTOR με 1-0, η 11η αγωνιστική έφτασε και επίσημα στο τέλος της. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με αυτή τη νίκη, ισοβάθμισε ξανά με τον ΠΑΟΚ στους 22 βαθμούς.

Υπενθυμίζουμε ότι εχθές, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Ηρακλή και ο Παναθηναϊκός τον ΟΦΗ, για να μείνει στην κορυφή.

Η βαθμολογία

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Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR

Βόλος – Αστέρας AKTOR 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Ηρακλής – Παναιτωλικός 20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου