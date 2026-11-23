Προϋπολογισμός 2027: «Βροχή» προστίμων και χρηματικών ποινών για παραβάσεις
Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι οι εισπράξεις του Δημοσίου.
Μετά και το τρίποντο του Άρη στην Τρίπολη με τον Αστέρα AKTOR με 1-0, η 11η αγωνιστική έφτασε και επίσημα στο τέλος της. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με αυτή τη νίκη, ισοβάθμισε ξανά με τον ΠΑΟΚ στους 22 βαθμούς.
Υπενθυμίζουμε ότι εχθές, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Ηρακλή και ο Παναθηναϊκός τον ΟΦΗ, για να μείνει στην κορυφή.
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