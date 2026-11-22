Νέα προσφορά Peugeot
Peugeot Free Miles. Περισσότερη ελευθέρια σε κάθε διαδρομή, με δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο.
Περιμένοντας το παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα AKTOR, η 11η αγωνιστική φτάνει στο τέλος της με τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνει ακόμη τη μοναξιά του στην κορυφή, στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.
Το «τριφύλλι» κυριάρχησε απέναντι στον ΟΦΗ, οι Πειραιώτες σκόρπισαν τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα άνετο βράδυ κόντρα στην Κηφισιά.
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Κυριακή 29 Νοεμβρίου