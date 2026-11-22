Περιμένοντας το παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα AKTOR, η 11η αγωνιστική φτάνει στο τέλος της με τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνει ακόμη τη μοναξιά του στην κορυφή, στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» κυριάρχησε απέναντι στον ΟΦΗ, οι Πειραιώτες σκόρπισαν τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα άνετο βράδυ κόντρα στην Κηφισιά.

Η Βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR

Βόλος – Αστέρας AKTOR 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Ηρακλής – Παναιτωλικός 20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου