Superleague Play Out: Τεράστιο διπλό του Πανσερραϊκού στη Λάρισα - Η βαθμολογία στη μάχη της σωτηρίας

Στα αποψινά (26/4) ματς των Play Out της Super , Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που είχε διάθεση αλλά όχι ουσία. Η Κηφισιά ήταν πιο απειλητική και είχε τη μεγαλύτερη στιγμή με δοκάρι του Μποτία, όμως δεν βρήκε γκολ, ενώ ο Παναιτωλικός στάθηκε καλά αμυντικά με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει όποτε χρειάστηκε. Το ματς κύλησε χωρίς πολλές καθαρές φάσεις και το «Χ» ήρθε φυσιολογικά.



Στο Περιστέρι, το παιχνίδι είχε ανατροπή και ένταση. Ο Αστέρας AKTOR προηγήθηκε στο 34’ με τον Μακέντα, αλλά ο Ατρόμητος απάντησε πριν βγει το ημίχρονο (45+2') με τον Πνευμονίδη και στο 65’ ολοκλήρωσαν την ανατροπή με τον Τσακμάκη για το 2-1. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος, πίεσαν περισσότερο και βρήκαν τα γκολ που χρειάζονταν, ενώ στο τέλος κράτησαν το αποτέλεσμα χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα. Μια νίκη που τους δίνει προβάδισμα στα πλέι άουτ και κόβει το σερί του Αστέρα που πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση.



Ο Πανσερραϊκός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς κατάφερε να “δραπετεύσει” χάρη σε γκολ του Δοϊρανλή στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είχε έντονο φινάλε, με νεύρα και πίεση, ενώ από την πλευρά της ΑΕΛ υπήρξε δυσαρέσκεια. Οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν τη διοίκηση με γιούχα μετά τη λήξη.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των play out

Σάββατο (02/05)



Παναιτωλικός - Κηφισιά 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 17:30

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 19:30

