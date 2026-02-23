Super League: Ποιες είναι οι νέες πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/02) η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τα αποτελέσματά τους έφεραν ανακατατάξεις στη βαθμολογία.

Στα δύο πρώτα χρονικά ματς, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τον Παγκρήτιο επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ και την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο με 2-1 κόντρα στον Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στη Λάρισα μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet και έχει βρεθεί στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ που νίκησε άνετα τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει βέβαια, ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά. Η ομάδα των Βορείων προαστίων πήρε βαθμό κόντρα στον Άρη που απογοήτευσε ξανά.

Τα νέα δεδομένα για την μάχη του τίτλου

Η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με το εμφατικό 4-0 όχι μόνο διατηρήθηκε στην κορυφή, αλλά αύξησε και τις πιθανότητές της για τον τίτλο. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η Ένωση παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 7% στις πιθανότητες κατάκτησης, ενώ στο σκέλος της πρωτιάς στο τέλος της κανονικής διάρκειας καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση.

🔴⚪️ Olympiacos and 🟡⚫️ AEK now neck-and-neck in the 🏆️ race!



⚫️⚪️ PAOK with costly 2 pts dropped at Larissa!



🟢 Panathinaikos with another huge step towards Top 4, Levadiakos losing ground!



🇬🇷 Super League - MD22 biggest shifts:



🏆 Title:

📈 +7% AEK (won 4-0 vs… pic.twitter.com/TihmxyBpuE — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 22, 2026

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Λάρισα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τις πιθανότητές της για τον τίτλο να μειώνονται αισθητά (πτώση 8%), ενώ αντίστοιχη είναι και η υποχώρησή της στη «μάχη» της πρώτης δυάδας. Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στο -5 από την κορυφή, έχοντας βέβαια και το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, παραμένει σε απόσταση… αναπνοής, με τη μάχη της κορυφής να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ, καθώς οι διαφορές είναι οριακές και κάθε αποτέλεσμα μεταβάλλει τις ισορροπίες.

Βήμα τετράδας ο Παναθηναϊκός

Σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη τετράδα έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» πέρασαν με 2-0 από το Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ και κατέγραψαν σημαντική άνοδο (12%) στις πιθανότητες συμμετοχής στα playoffs. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δείχνει να βρίσκει ρυθμό στο κρίσιμο σημείο της σεζόν και πλησιάζει τις θέσεις που οδηγούν στα play off.

Αντίθετα, ο Λεβαδειακός ήταν από τους μεγάλους χαμένους της αγωνιστικής. Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ συνοδεύτηκε από σημαντική πτώση (12%) στις πιθανότητές του για παρουσία στην τετράδα, γεγονός που δυσκολεύει πλέον αισθητά την προσπάθειά του.

Η βαθμολογία: