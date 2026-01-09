Survivor: Αυτός ο διεθνής τερματοφύλακας και ο διαιτητής Super League θα λάβουν μέρος (video)

Το γνωστό παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, το Survivor, επιστρέφει στις οθόνες μας και η αγωνία είναι ήδη στο κόκκινο, όσον αφορά τους παίκτες που θα πάρουν το αεροπλάνο για τον Άγιο Δομίνικο.

Στον νέο κύκλο του ριάλιτι, οι παίκτες θα χωρίζονται σε δυο γκρουπ, σε Αθηναίους και Επαρχιώτες, μια επιλογή που αναμένεται να δημιουργήσει έντονες αντιπαραθέσεις αλλά και ξεχωριστές δυναμικές μέσα στο παιχνίδι. Με την πρεμιέρα να είναι την προσεχή Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00, το βράδυ της Πέμπτης (8/1) έγινε γνωστή η συμμετοχή δυο... ποδοσφαιρικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο δυσκολότερο παιχνίδι επιβίωσης.

Ο ένας είναι πρώην ποδοσφαιριστής και θα βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο ως «Επαρχιώτης». Πρόκειται για τον πρώην τερματοφύλακα Μιχάλη Σηφάκη, ο οποίος θα ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο, προσφέροντας εμπειρία, ανταγωνιστικότητα και με «όπλο» την έντονη προσωπικότητα. Ο 41χρονος πρώην διεθνής έχει γράψει τη δική του ιστορία στους αγωνιστικούς χώρους, με σημαντική πορεία τόσο σε μεγάλες ελληνικές ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, όσο και στο εξωτερικό, και αναμένεται ο ίδιος να προσθέσει ένταση και να αλλάξει από νωρίς τις ισορροπίες. Μάλιστα μίλησε στο νέο τρέιλερ και με αυτοπεποίθηση δήλωσε: «Πιστεύω ότι θα αντέξω γιατί είμαι εγωιστής, τελειομανής και νικητής. Είμαι ο Μιχάλης Σηφάκης, 41 χρονών από το Ηράκλειο Κρήτης»

Το δεύτερο πρόσωπο είναι αυτό του επόπτη της Super League, Παντελή Σπυρόπουλου, που βρίσκεται στους πίνακες της πρώτης κατηγορίας εδώ και μία δεκαετία και έκανε αίτηση συμμετοχής στο Survivor, δείχνοντας έτοιμος να αφήσει τη διαιτησία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο πιο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι επιβίωσης. Ο έμπειρος διαιτητής, τη φετινή χρονιά πήρε μεταγραφή στην ΕΠΣ Μεσσηνίας από την ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, και μόλις μπει στο παιχνίδι, αναμένεται να ανακοινώσει το τέλος της επαγγελματικής του διαδρομής στη διαιτησία.