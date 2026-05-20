«Survivor»: Έτσι τελειώνει το ριάλιτι - Απόψε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού

Όπως αναμενόταν το «Survivor» ρίχνει οριστικά αυλαία απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με ένα τελευταίο συμβούλιο στο νησί διάρκειας μόλις 20 λεπτών. Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γιώργος Λιανός, θα μαζέψει τους παίκτες και θα τους ανακοινώσει πως το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και πώς θα μπορούσε άλλωστε να συνεχίσει μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στον Σταύρο Φλώρο. Το κανάλι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει το τέλος. «Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Ψυχολογική υποστήριξη των παικτών

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα. Απόψε στις 21.00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού. Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου», καταλήγει η ανακοίνωση.