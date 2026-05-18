Survivor: Ο Λιανός εξομολογείται για το ατύχημα «Έκανα την ψυχοθεραπεία μου δίπλα στον Σταύρο»

Για το ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, μίλησε ο Γιώργος Λιανός στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera και τόνισε ότι υπήρξαν πολλές ανακρίβειες στα όσα ειπώθηκαν για το περιστατικό.

«Δεν με ενδιαφέρει τι είπαν οι δημοσιογράφοι. Και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα, δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχαν βγει, εννιά στις δέκα ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Προέχει πάνω απ’ όλα η υγεία του Σταύρου, για αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Και είναι μακρύς ο αγώνας. Γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσεις στο επόμενο, γρήγορα. Εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου, να έχει ένα αίσιο τέλος» είπε αρχικά.



Στη συνέχεια ο παρουσιαστής εξήγησε: «Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα του, ήταν πολύς κόσμος. Και δεν θέλω ούτε credits να πάρω γι’ αυτό το πράγμα… Θα μπορούσε να είναι γιος μου. Κανείς να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχαν βγει, ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Δεν είδα κάποιον να ιδρώνει το αυτί του, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα, εκεί κρίνονται. Υπήρχε μία μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα».

Ο Γιώργος Λιανός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει ο Σταύρος αυτό που του έχει συμβεί. «Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Δεν μου αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ, όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος απ’ την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίκτες, ήρθε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, ξέρεις γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο».

Η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, προσπαθώντας κι εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα απ’ αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Ξαφνικά, βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας, με πήρε απ’ το χέρι και κοιτάξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο».