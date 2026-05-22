Survivor: Ο πατέρας του Φλώρου στον FLASH -Το χθεσινό χειρουργείο και η αναχώρησή του που αναβλήθηκε

«Οι εγχειρήσεις που έγιναν χθες στο δεξί πόδι κράτησαν 4 - 5 ώρες και πήγαν πολύ καλά όπως μας είπαν οι γιατροί. Ήθελαν να δουν και τα νεύρα στο αριστερό πόδι που προκαλούσαν μεγάλο πόνο στον Σταύρο, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε για κάποιον λόγο.

Σε δύο μέρες θα ακολουθήσει και άλλη επέμβαση» είναι τα πρώτα λόγια του κ. Φλώρου - του πατέρα του άτυχου παίκτη του Survivor- στον FLASH, που ήταν έτοιμος να αναχωρήσει σήμερα για το Μαϊάμι προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του γιου του.

Οι γονείς δεν έχουν μιλήσει ακόμα μαζί του, μετά τις επεμβάσεις, γιατί όπως μας εξήγησε το χειρουργείο τελείωσε στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου αποκάλυψε ότι η σύζυγός του αναχώρησε σήμερα για Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ταξιδέψει από εκεί για Μαϊάμι και είπε κλείνοντας την τηλεφωνική μας επικοινωνία: «Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι και μας εξηγούν ότι η κατάσταση της υγείας του Σταύρου πηγαίνει όλο και καλύτερα, όμως ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας».