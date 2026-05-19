Survivor: Ο πατέρας του Σταύρου αποκαλύπτει το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που έδωσε στον γιο του

Για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο, μίλησε ο πατέρας του στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ανέφερε:

«Χτες το βράδυ πονούσε λίγο το ακρωτηριασμένο του πόδι, γιατί του μειώνουν τη δόση του φαρμάκου, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε πως με τον χρόνο, τη σωστή φροντίδα και τη δύναμη που δείχνει ο ίδιος, θα καταφέρει να επανέλθει.

Έχουμε αποφασίσει ως οικογένεια να περάσουμε ένα σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο στον Σταύρο, που έχει μεγάλη χρηματική και συναισθηματική αξία για όλους μας, με σκοπό να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον. Πρόκειται για ένα σπίτι που θέλουμε να αποτελέσει για εκείνον μία ουσιαστική βάση και ένα στήριγμα στη ζωή του, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να έχει ένα καλό εισόδημα και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στο μέλλον, χωρίς την πίεση της βιοποριστικής ανάγκης. Η απόφαση αυτή, πάρθηκε με πολλή αγάπη, έχοντας ως προτεραιότητα το καλό και την αποκατάσταση του Σταύρου μακροπρόθεσμα».

Και συνέχισε: «Ο Σταύρος μας όσο περνούν οι μέρες είναι όλο και καλύτερα. Αναμένεται πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες, να φύγω και να πάω κοντά του στο Μαϊάμι. Η εξέλιξη στη ψυχολογία του είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα και αυτό μας γεμίζει όλους τεράστια ανακούφιση και χαρά. Είναι σαν να βλέπουμε ξανά το παιδί μας, όπως ήταν πριν φύγει για το Survivor. Κάθε συζήτηση μαζί του μας δείχνει ότι βρίσκει ξανά τις ισορροπίες του και πατάει πιο σταθερά ψυχολογικά, ενώ μιλάμε συνεχώς μαζί του. Αύριο αναμένουμε να γίνει ακόμα μία προσπάθεια αποκατάστασης για το πόδι του, με την ελπίδα όλα να εξελιχθούν όσο καλύτερα γίνεται».