Survivor: Ο πατέρας του Σταύρου στον FLASH: «Ιατρικά θα μας καλύψουν, για αποζημίωση δεν μας είπαν»

Έτοιμος να αναχωρήσει από μέρα σε μέρα, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του αγαπημένου του γιου Σταύρου Φλώρου που βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, είναι ο πατέρας του που μίλησε στον FLASH και αποκάλυψε τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του άτυχου παίκτη του οποίου το πόδι ακρωτηριάστηκε μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο καθώς έκανε ψαροντούφεκο.

«Είμαστε έτοιμοι και εγώ και η σύζυγός μου να αναχωρήσουμε για Μαϊάμι. Μένουν μόνο κάποια τελευταία διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν - δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες - και όταν όλα είναι έτοιμα θα βρεθούμε στο πλευρό του παιδιού μας. Τώρα είναι μαζί του συγγενείς μας» είπε αρχικά και εξήγησε ότι καθημερινά μιλάνε στο τηλέφωνο μαζί του.

«Σωματικά πονάει πολύ τις τελευταίες δύο μέρες, όμως ψυχολογικά τον ακούμε καλά. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έχει ως εξής: Αύριο Πέμπτη θα κάνει μια επέμβαση στο αριστερό πόδι προκειμένου να αποκατασταθούν κάποια νεύρα που του προκαλούν πόνο και θα δουν και τα προβλήματα με την φτέρνα στο δεξί πόδι. Θα παραμείνει δέκα μέρες στο νοσοκομείο, τρεις εβδομάδες θα χρειαστούν για αποκατάσταση και τώρα όσον αφορά το προσθετικό μέλος δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες» αποκάλυψε.

Και συνέχισε: «Άτομα της παραγωγής μιλάνε συνεχώς με την σύζυγό μου και με τον γιο μας μιλάει συχνά ο Ατζούν».

Όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες «η οικογένεια προσπαθεί να του περάσει ένα περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να έχει ένα ακίνητο που θα του αποφέρει ένα εισόδημα εφ' όρου ζωής, ώστε να μην αγχώνεται για τον βιοπορισμό του». Ο κ. Φλώρος εξήγησε στον FLASH: «Είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της οικογένειάς μας, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποφασίσαμε να του το δώσουμε, όμως υπάρχουν κάποιες διαδικαστικές δυσκολίες που θα ξεπεραστούν».

Εύλογο το ερώτημα: Η παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης δεν θα αποζημιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Σταύρο μετά από αυτό το τραγικό συμβάν; «Προς το παρόν μας έχουν πει ότι θα καλύψουν όλα τα ιατρικά έξοδα μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του και μας έχουν υποσχεθεί μια οικονομική βοήθεια. Δεν έχουμε όμως συζητήσει κάτι σχετικά με την αποζημίωση που ενδέχεται να μας δώσουν» ανέφερε ο κ. Φλώρος.