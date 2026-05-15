Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος θα χειρουργηθεί από Έλληνα γιατρό σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην απορία πολλών, γιατί οι γονείς του δεν έχουν πάει ακόμα κοντά του.

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι θα μεταφερθεί ο Σταύρος Φλώρος, όπου θα υποβληθεί σε μια σειρά επεμβάσεων στον δεξιό αστράγαλο από Έλληνα γιατρό. Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Δεν γνωρίζω γιατί οι γονείς του, τέσσερις μέρες μετά το περιστατικό, δεν βρίσκονται κοντά του.

Η αδελφή του, ο γαμπρός του και δύο θείοι ταξιδεύουν για να πάνε εκεί. Το παιδί τους θα το δουν στην Αμερική, όχι στον Άγιο Δομίνικο. Θα μεταφερθεί σήμερα, αύριο, εντός των ωρών ή των ημερών. Πάρθηκε η απόφαση να πάει σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαιάμι, που είναι μιάμιση ώρα από τον Άγιο Δομίνικο. 

Το παιδί είναι καλά. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Το δεξί πόδι που έχει πρόβλημα στον αστράγαλο, δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν βρει έναν πολύ καλό Έλληνα γιατρό. Το θέμα είναι αν θα καταφέρουν οι γονείς να πάνε στο Μαϊάμι. Κάποιοι λόγοι τους κρατάνε στην Ελλάδα τους γονείς».

