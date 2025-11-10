«Survivor»: Στον νέο κύκλο Αθηναίοι VS Επαρχιώτες δεν υπάρχουν φαβορί για τα 250.000€

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου αναζωπυρώνει την παλιά και… αγαπημένη κόντρα ανάμεσα σε αυτούς που μένουν στην πρωτεύουσα και αυτούς που ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και κατεβάζει στον στίβο μάχης της τηλεθέασης το Survivor 2026 με τίτλο: «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες».

Ο νέος κύκλος του ριάλιτι θα έρθει στους δέκτες μας τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς με παρουσιαστή -όπως πάντα- τον Γιώργο Λιανό. Μην νομίζετε ότι θα δείτε μια από τα ίδια, αφού το κανάλι υπόσχεται πως το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης θα είναι φουλ ανανεωμένο, ανατρεπτικό και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση: 250.000€!

Ίσες ευκαιρίες

Το τρέιλερ -που παίζει ήδη στον αέρα του ΣΚΑΪ- καλεί όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή δημιουργώντας φυσικά την ανάλογη ίντριγκα με το Αθήνα - Επαρχία, αλλά και με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Τώρα το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και οι άνθρωποι της παραγωγής υπόσχονται ένα νέο «Survivor» χωρίς φαβορί όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, ίδιες πιθανότητες.

Προσοχή στο κάστινγκ

Η εντολή που έχει δοθεί από τα στελέχη του καναλιού είναι να βρεθεί μια ευρεία γκάμα ατόμων από διάφορα ηλικιακά γκρουπ και επαγγέλματα και όχι να δούμε ξανά παίκτες που μοιάζουν λες και όλοι βγήκαν από ένα γυμναστήριο. Επίσης θέλουν να φανεί και η διαφορά των πρωτευουσιάνων από όλους τους άλλους, είτε σε προφορά, είτε σε στιλ, είτε σε νοοτροπία, αφού για να πετύχει ένα ριάλιτι πρέπει πάντα να υπάρχουν αντιθέσεις ανάμεσα στους παίκτες.

Μάλιστα οι στίβοι μάχης και τα παιχνίδια θα είναι τέτοια που εκτός από αντοχή και φυσική κατάσταση, θα χρειάζονται και άλλα, όπως ισορροπία, σταθερότητα, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και παζλ, πράγματα που θα μπορεί να φέρει εις πέρας και ένας πιο μεγάλης ηλικίας παίκτης, που δεν θα είναι απαραίτητα fit και… φέτες!

Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν και τα κάστινγκ θα στηθούν τον Νοέμβριο σε Αθήνα, αλλά και κεντρικές πόλεις της περιφέρειας. Αν το κάστινγκ πετύχει (θυμηθείτε το πρώτο «Survivor» του ΣΚΑΪ), αυτό θα είναι σχεδόν το μισό της επιτυχίας και όλου του προγράμματος, που ίσως κάνει τη διαφορά στο prime time του β’ μισού της φετινής σεζόν για το κανάλι του Νέου Φαλήρου που τα τελευταία χρόνια περνά δύσκολα με την τηλεθέαση...