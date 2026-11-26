Η Suzuki παρουσίασε διαδικτυακά, σε παγκόσμια πρεμιέρα, το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το ολοκαίνουργιο Ignis. Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν σταδιακά στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές από το καλοκαίρι του 2027.

«Easy to Switch»: η μετάβαση χωρίς άγχος

Η φιλοσοφία του μοντέλου χωράει σε τρεις λέξεις: «Easy to Switch». Η Suzuki θέλει όποιος αφήνει το βενζινοκίνητο για ηλεκτρικό, ή το μεγάλο αυτοκίνητο για ένα μικρότερο, να το κάνει ομαλά. Γι’ αυτό το Ignis δοκιμάστηκε σε πραγματικούς δρόμους, από αστικά κέντρα μέχρι στροφές, και στην Ευρώπη. Με βάση αυτές τις δοκιμές ρυθμίστηκαν η απόδοση ισχύος και οι αναρτήσεις.

Σχεδίαση με «Smart», «Iconic» και «Cozy» χαρακτήρα

Εξωτερικά το Ignis ξεχωρίζει με τη ρευστή γραμμή κάτω από τα παράθυρα και την «αιωρούμενη» οροφή. Τα φώτα LED έχουν μοτίβα εμπνευσμένα από ψηφιακούς αριθμούς. Μέσα, μια στρογγυλεμένη γραμμή περνά από το ταμπλό στις θύρες και δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας. Το ταμπλό συνδυάζει μια ευρεία οθόνη με επιφάνεια αποθήκευσης εμπνευσμένη από την κεραμική.

Τεχνολογία για την καθημερινότητα

Το ηλεκτρικό σύστημα βασίζεται σε ένα συμπαγές eAxle, που ενώνει ηλεκτροκινητήρα, inverter και μειωτήρα, και σε μπαταρία LFP 26 kWh. Η ισχύς φτάνει τα 67 kW (91 PS) και η ροπή τα 133 Nm. Η ειδική πλατφόρμα «HEARTECT-e» εξασφαλίζει ελαφριά κατασκευή, ευρύχωρη καμπίνα και ακτίνα στροφής μόλις 4,5 μέτρα. Το πεντάλ «εύκολου χειρισμού» και το σύστημα πέδησης με ανάκτηση ενέργειας δίνουν μια οικεία αίσθηση στα φρένα, ακόμη και σε όσους έρχονται από βενζινοκίνητο.

Μικρό απ’ έξω, έξυπνο από μέσα

Με μήκος 3.570 mm, πλάτος 1.565 mm και τέσσερις θέσεις, το Ignis είναι φτιαγμένο για τη γειτονιά. Η Suzuki υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία είναι προ της οριστικής έγκρισης τύπου και ενδέχεται να αλλάξουν.