Suzuki: Οικονομικά αποτελέσματα

Η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διαρκή επένδυση στην καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογίες βιώσιμης κινητικότητας. Παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι αυξημένες τιμές πρώτων υλών και οι σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και νέες τεχνολογίες, η Suzuki κατέγραψε αύξηση εσόδων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 6,293 τρισ. γιεν, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 9,9%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους αποτέλεσε το πιο κερδοφόρο τρίμηνο στην ιστορία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Suzuki και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

Η Suzuki συνεχίζει να ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της, με τις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων να φτάνουν τα 3,320 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως (αύξηση 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα). Η Ινδία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας με 1,862 εκατομμύρια πωλήσεις (+3,7%), ενώ σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε και σε αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Στην Ιαπωνία, η Suzuki διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στις πωλήσεις kei cars, με μερίδιο αγοράς 33%, ενώ κατέγραψε και ρεκόρ στις πωλήσεις επιβατικών μοντέλων. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στο μέλλον της κινητικότητας. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν στα 271,1 δισ. γιεν (+30,1 δισ. γιεν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Suzuki στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών, στην ηλεκτροκίνηση και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των μοντέλων της.

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική αυτή διαδραματίζει το νέο e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Suzuki, συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, νέο σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP-e και τη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα, η Suzuki συνέχισε την ανανέωση της γκάμας των υβριδικών της μοντέλων. Τα αναβαθμισμένα Vitara & S-Cross με νέο κινητήρα 1.4 BOOSTERJET και νέο αυτόματο κιβώτιο 6AT ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της μάρκας στην κατηγορία των SUV οχημάτων. Το νέο Swift συνέχισε επίσης την επιτυχημένη εμπορική του πορεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του ως ένα από τα πιο αγαπημένα compact hatchback διεθνώς και στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, το εμβληματικό μοντέλο της Suzuki κατέγραψε μέσα στο 2025 ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο, φτάνοντας τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως μέσα σε 20 χρόνια παρουσίας στις αγορές όλου του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη διαχρονική επιτυχία του.

Στην Ελλάδα, η δυναμική πορεία της Suzuki υποστηρίζεται από τον Όμιλο Σφακιανάκη και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας, το οποίο συνεχίζει να επενδύει στην υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, στην τεχνική εξειδίκευση και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον πελάτη.