«Σβήνει» μνημονιακά δάνεια η Ελλάδα: Πρόωρη αποπληρωμή χρεών ύψους 8,8 δισ. ευρώ το 2026

Στη γραμμή της ελάφρυνσης του Δημοσίου από τα βάρη των μνημονιακών δανείων θα κινηθεί η κυβέρνηση και το 2026 με νέες πρόωρες αποπληρωμές προκειμένου να επιταχύνει την μείωση του χρέους και να εξοικονομήσει πόρους από τους τόκους για κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.



Σύμφωνα με το προγραμματισμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το επόμενο έτος το ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει επιπλέον 8,8 δισ. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF) καθώς στρατηγικός στόχος είναι τα συγκεκριμένα δάνεια να έχουν εξοφληθεί έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης τους.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν γίνει πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων συνολικού ύψους 20,1 δισ. ευρώ ενώ επιπλέον, 7,9 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Συνολικά, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει χρέη ύψους 29 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας 3,5 δισ. ευρώ από τόκους.

Προβλέπεται νέα έξοδος στις αγορές

Στο πεδίο της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών του δημοσίου το σχέδιο προβλέπει έξοδο στις αγορές για την άντληση «ζεστού» χρήματος ύψους 8 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων έναντι δανεισμού 7,5 δισ. ευρώ το 2025.



Στην έκθεση του ΟΔΔΗΧ αναφέρεται ότι η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2026 εστιάζει στη συνεχιζόμενη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους, την προληπτική και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και τη διατήρηση ενός σημαντικού ταμειακού αποθέματος. Παράλληλα στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών ομολόγων και στη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ταμειακή βάση οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2026 ανέρχονται σε 24,7 δισ. ευρώ με το Δημόσιο να καταβάλει 8,9 δισ. ευρώ για χρεολύσια και 5,2 δισ. ευρώ για τόκους.

Τα έσοδα

Παράλληλα προβλέπονται έσοδα 4,2 δισ. ευρώ από διάφορες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώ επιπλέον 618 εκατ. ευρώ αναμένεται να αντληθούν από έσοδα συμμετοχών σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια. Το πρωτογενές αποτέλεσμα, σε ταμειακούς όρους εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό κατά 6,5 δισ. ευρώ περιορίζοντας αντίστοιχα τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες.



Στο μέτωπο του δημοσίου χρέους προβλέπεται ότι σε απόλυτους αριθμούς θα μειωθεί κατά 5,461 δισ. ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 138,2% από 145,9% που εκτιμάται για το 2025 με στόχο να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029.