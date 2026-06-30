Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στη Βενεζουέλα: «Αυτό που θα βρούμε τώρα είναι θάνατος»

Χάνουν σταδιακά τις ελπίδες τους για τον εντοπισμό επιζώντων τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα, συνεχίζοντας το εξουθενωτικό έργο τους σήμερα Τρίτη (30/6) στα ερείπια, αρκετές ημέρες μετά τον ισχυρότατο «διπλό» σεισμό που έπληξε τη χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα).

Συνεργεία διάσωσης από τον Ισημερινό και τις ΗΠΑ σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους νωρίς σήμερα στο Μακούτο, μία πόλη στην πολιτεία Λα Γκουάιρα -την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς, έπειτα από περισσότερες από 40 ώρες δουλειάς, όταν σταμάτησαν να παίρνουν απαντήσεις από μία μητέρα και τα τρία παιδιά της που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από ένα εννιαώροφο κτίριο.

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«Τελικά, πιστεύουμε πως οι μέρες έχουν ήδη περάσει και ότι αυτό που θα βρούμε τώρα είναι ο θάνατος», δήλωσε ο ταγματάρχης Χόρχε Μοντανέρο, επικεφαλής της ομάδας EQ11 από το Γουαγιακίλ, που βρίσκεται στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό.

«Δυστυχώς, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ευνοϊκά», τόνισε, καθώς στεκόταν ανάμεσα σε μπάζα έχοντας ανοίξει δρόμο ανάμεσα από τέσσερις πλάκες μπετόν στην προσπάθεια να εντοπίσει τα τέσσερα εγκλωβισμένα θύματα.

Συγγενείς και γείτονες επιχειρούν μόνοι στα συντρίμμια

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς --που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ήταν μεγέθους 7,2 και 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Η έκταση της καταστροφής μπορεί να ειδωθεί από το διάστημα.

Δεν είχαν όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές.

❤️ Five days after the earthquakes that struck Venezuela, a young Juventino emerges alive from the rubble 🤍🖤



🎥 @Pueblo_Juve pic.twitter.com/fDWQIrNhAc — JuveFC (@juvefcdotcom) June 30, 2026

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που έχει ήδη αναφερθεί. Μπορώ να δώσω μία εκτίμηση: προμηθευόμαστε -και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές- 10.000 σακούλες πτωμάτων», δήλωσε ο Τζιανλούκα Ραμπόλα, ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, από το γραφείο του στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ αναφέρει ότι τουλάχιστον 1.750 άνθρωποι έχουν πεθάνει και χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.

Ιστότοπος που προωθείται από την αντιπολίτευση στη χώρα, τοποθετεί τον αριθμό των αγνοουμένων γύρω στις 43.000.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ