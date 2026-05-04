«Σβήνουν» περίπτερα και πάγκοι εφημερίδων στην Αθήνα - «Έχουμε μείνει λίγοι»

Όλο και πιο αισθητή γίνεται η συρρίκνωση των περιπτέρων και των πάγκων εφημερίδων στο κέντρο της Αθήνας, με τους επαγγελματίες του χώρου να προειδοποιούν για την εξαφάνιση ενός ιστορικού κομματιού της καθημερινότητας της πόλης.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Ομόνοια, όπου από τέσσερις πάγκους πώλησης έντυπου Τύπου έχει απομείνει πλέον μόνο ένας.

Η μείωση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη στροφή προς την ψηφιακή ενημέρωση και στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες, η πόλη χάνει σταδιακά ένα στοιχείο της ταυτότητάς της.

«Έχουμε μείνει λίγοι»

Ο Κωνσταντίνος Λεβεντούρης, εφημεριδοπώλης εδώ και 18 χρόνια στην Πανεπιστημίου, περιγράφει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με το παρελθόν.

Όπως αναφέρει, η πτώση στις πωλήσεις είναι κατακόρυφη, ιδιαίτερα στα κυριακάτικα φύλλα, που από εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα έχουν περιοριστεί σε μόλις λίγες χιλιάδες.

«Έχουμε μείνει ελάχιστοι, περίπου επτά πάγκοι συνολικά, και προσπαθούμε να μείνουμε όρθιοι», τονίζει, επισημαίνοντας παράλληλα τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Παρά τη μείωση, υπάρχει ακόμη κοινό που στηρίζει ενεργά τα περίπτερα και τους πάγκους εφημερίδων, ιδιαίτερα για τον κυριακάτικο Τύπο.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες ζητούν περισσότερη στήριξη από την Πολιτεία και τους δήμους, προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί το επάγγελμα.

Πρόταση για «διατηρητέο» επάγγελμα

Μία από τις προτάσεις που καταθέτουν είναι να χαρακτηριστεί το επάγγελμα του εφημεριδοπώλη ως παραδοσιακό ή διατηρητέο, στα πρότυπα άλλων επαγγελμάτων δρόμου.

Όπως σημειώνουν, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συνοδευτεί από ευνοϊκά μέτρα που θα βοηθούσαν στην επιβίωση του κλάδου.

Την ανάγκη διατήρησης των περιπτέρων επισημαίνουν και πολίτες, τονίζοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

Όπως αναφέρουν, πέρα από τα προϊόντα, προσφέρουν άμεση εξυπηρέτηση και ανθρώπινη επαφή, στοιχεία που δύσκολα αντικαθίστανται.«Είναι για όλες τις ανάγκες και πολύ εξυπηρετικά», σημειώνει χαρακτηριστικά μία πολίτης, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα και τον κοινωνικό ρόλο των περιπτέρων.