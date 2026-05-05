Συγχαρητήρια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στον μπασκετικό για την πρόκριση στο Final Four

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού συνεχάρη το μπασκετικό τμήμα για τη μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας με δημοσίευσή του στο Facebook.



Η δημοσίευση αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague!» και συνοδεύεται από φωτογραφίες των ερυθρόλευκων καλαθοσφαιριστών να πανηγυρίζουν μετά την επικράτηση επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο.

