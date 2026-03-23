Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στον Flash: «Δικάζουμε τη διαφθορά που σκότωσε τα παιδιά μας»

Ρεπορτάζ : Γιάννης Κέμμος, Ευαγγελία Γιαννακέλου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και διάχυτης αγανάκτησης ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των 57 θυμάτων να δίνουν το «παρών» ζητώντας δικαιοσύνη για τους δικούς τους ανθρώπους.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο, οι δηλώσεις των γονέων και των συγγενών αποτύπωσαν το μέγεθος της ανοιχτής πληγής που άφησε πίσω της η μοιραία σύγκρουση, αλλά και την κοινή πεποίθηση πως στο σκαμνί δεν κάθονται μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά ολόκληρο το σύστημα της κρατικής διαφθοράς.

«Δικάζουμε τη διαφθορά που σκότωσε τα παιδιά μας»

Ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, έδωσε το στίγμα της ημέρας χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως έναν «μαραθώνιο δικών». «Αυτή η δικογραφία δείχνει ξεκάθαρα όλη τη διαφθορά του ελληνικού κράτους... αυτή ερχόμαστε να δικάσουμε σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η ευθύνη διατρέχει όλη την ιεραρχία, από τον σταθμάρχη μέχρι τους υπουργούς. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για μια δίκαιη δίκη που θα τιμωρήσει τους ενόχους «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Αντίστοιχα, γονείς τόνισαν πως η παρουσία τους στο δικαστήριο δεν έχει σκοπό την υπεράσπιση των παιδιών τους, καθώς εκείνα δεν έφταιγαν σε τίποτα. «Τα παιδιά μας δεν ήταν ένοχα για να έρθουμε να τα αθωώσουμε. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να δικάσω» σημειώθηκε με νόημα.

Ασλανίδης: «Ξεκινάμε με τεράστια καθυστέρηση και ελλείψεις»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Ασλανίδης, ο οποίος στάθηκε στις σοβαρές παραλείψεις της δικαστικής διαδικασίας μέχρι στιγμής. Κατήγγειλε πως η δίκη ξεκινά με μεγάλη καθυστέρηση και με ηχηρές απουσίες από το εδώλιο του κατηγορουμένου, αναφέροντας ονομαστικά τον πρώην υπουργό Κ. Καραμανλή.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, παρά μόνο πλημμελήματος. Δεν έχει υπάρξει ακόμα κατηγορητήριο για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά από τη φονική έκρηξη. Εκκρεμούν απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τις χημικές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό».

Ένας «Γολγοθάς» με αίτημα τη δικαίωση

Για έναν «Γολγοθά» έκαναν λόγο οι συγγενείς, αναμένοντας την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για κρίσιμα αιτήματα. Ο Σωκράτης Μπόζο, που έχασε τον πατέρα του, εξέφρασε την οργή του που ανάμεσα στους 36 κατηγορούμενους δεν βρίσκεται κανένα πολιτικό πρόσωπο , ενώ ο πατέρας του Κυπριανού Παπαγιωάννου ζήτησε μια «ανθρώπινη προσπάθεια για μια ανθρώπινη δικαιοσύνη».

Η παρουσία εκατοντάδων πολιτών που έφτασαν με λεωφορεία από όλη τη χώρα αποτελεί, σύμφωνα με τους γονείς, την κινητήριο δύναμη για να γίνει η δικαιοσύνη πραγματικότητα.«Δικαίωση θα ήταν να γύριζαν τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων».

Ρούτσι: «Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον»

Ο Πάνος Ρούτσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης 15λεπτης διακοπής, μίλησε σε δημοσιογράφους για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στη δικαστική αίθουσα: «Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, στοιβαγμένοι, τα μικρόφωνα δε λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν, οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η πρόεδρος μιλάει και κανείς δε την ακούει. Έκανε διακοπή 15 λεπτά να δούμε αν θα φτιάξουν τα μικρόφωνα. Έδωσαν 1,6 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πράγμα. Ούτε οι μισοί δε χωράνε».

Σε ερώτηση αν έχουν έρθει οι κατηγορούμενοι, απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, δεν φαίνεται τίποτα, είμαστε στρυμωγμένοι. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα απολύτως ακόμα».