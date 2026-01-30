Συγγενής του Κώστα Σλούκα άφησε τη φανέλα του στην Τούμπα τιμώντας τη μνήμη των 7 «αετόπουλων» (vid)

Η Τούμπα «αποχαιρετά» τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Έξω από το γήπεδο της ομάδας, έχει αναγερθεί ένα αυτοσχέδιο μνημείο, στο οποίο φίλαθλοι της ομάδας, αλλά και απλός κόσμος καταθέτει φανέλες, κασκόλ και ανάβει κεριά εις μνήμην των αδικοχαμένων νεαρών.

Ο Κώστας Σλούκας, αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, απέτισε το δικό του φόρο τιμής εις μνήμην των νεκρών οπαδών του Δικεφάλου. Μέσω ενός συγγενικού του προσώπου, τοποθέτησε μία φανέλα με το όνομά του ανάμεσα από τα αναμνηστικά των ομάδων, που κατατέθηκαν στο μνημείο για τους άτυχους φιλάθλους της ομάδας, που βρήκαν τραγικό θάνατο.

Μπορείτε να δείτε το στιγμιότυπο στο λεπτό 3:23 του βίντεο.