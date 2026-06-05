Συγγνώμη από το Κίεβο για το drone στη Λευκάδα - «Η ρωσική επιθετικότητα απειλεί όλη την Ευρώπη»

Μετά το διάβημα που έκανε η ελληνική πλευρά στην Ουκρανία για το drone στη Λευκάδα, το Κίεβο τοποθετήθηκε για το ζήτημα με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ανάρτησή του, ο Χεορχίι Τιχίι εξέφρασε τις ευχαριστίες της Ουκρανίας για τη διαχρονική στήριξή της χώρας μας, ενώ παράλληλα διατύπωσε συγγνώμη για το συμβάν. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Μόσχα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο με την «επιθετικότητά» της.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη υποστήριξή τους στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα.

Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για την διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η ναυτική ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της πολιτικής ναυτικής ασφάλειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τις συγγνώμες της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι επρόκειτο για αποτέλεσμα συνθηκών που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τις φιλικές γειτονικές χώρες, την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».