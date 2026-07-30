«Συγγνώμη»: Η τελευταία λέξη της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο πριν πεθάνει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων περιγράφουν όσα συνέβησαν λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, μπροστά στη διασώστρια βρέθηκαν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί, οι οποίοι περιέγραψαν στις Αρχές τις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, o 41χρονος άνδρας, αφαίρεσε την κουκούλα από το κεφάλι της γυναίκας, αποκαλύπτοντας το πρόσωπό της. Τότε, σύμφωνα με μαρτυρία, η 41χρονη φέρεται να προσπάθησε να πει «συγγνώμη», χωρίς ωστόσο να προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση, καθώς έχασε τις αισθήσεις της.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον 41χρονο να προσπαθεί να συγκρατήσει ένα άτομο που κρατούσε μαχαίρι και φαινόταν, σύμφωνα με την περιγραφή του δύσκολο να ελεγχθεί. Όταν αφαιρέθηκαν η κουκούλα και το μαντήλι που κάλυπταν το πρόσωπο της γυναίκας, έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για τη 41χρονη διασώστρια.

Ο 41χρονος φέρεται να αναγνώρισε τη διασώστρια, με την οποία, σύμφωνα με τις καταθέσεις, είχε μεγαλώσει στη Σύρο. Εκείνη τη στιγμή, η 41χρονη φέρεται να ψέλλισε τη λέξη «συγγνώμη», πριν χάσει τις αισθήσεις της και καταλήξει.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ένας από τους Ελβετούς μάρτυρες περιέγραψε ότι, όταν βγήκε στην πόρτα, είδε τη γυναίκα πεσμένη στα σκαλιά και έναν άνδρα να προσπαθεί να την ακινητοποιήσει. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο άνδρας ενδεχομένως να ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η 41χρονη δεν μιλούσε καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ ένας από τους μάρτυρες υποστήριξε ότι έδινε την εντύπωση πως ενδεχομένως είχε κάνει χρήση ουσιών. Η συγκεκριμένη αναφορά, ωστόσο, αποτελεί μαρτυρική εκτίμηση και δεν συνιστά επιβεβαιωμένο εύρημα.

Ο ανακριτής έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της 41χρονης, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από το τραγικό περιστατικό. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό της.