Συγγνώμη και στην πριγκίπισσα Κέιτ έστειλε το BBC μετά τον σάλο για τον όνομά της

Την ευθύνη για το ατόπημα που έκανε με το όνομα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ, στις 11 Νοεμβρίου, ανέλαβε το BBC στέλνοντάς της προσωπική επιστολή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη καθώς την αποκάλεσε με το πολιτικό της όνομα σε δημόσια μετάδοση την Ημέρα Μνήμης για το τέλος του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου γεγονός που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Μάλιστα, η αναφορά έχει επανειλημμένα κάτι που εξόργισε τους θαυμαστές της αγγλικής βασιλικής οικογένειας καθώς από τότε που παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου είναι γνωστή ως «Αικατερίνη, πριγκίπισσα της Ουαλίας» και όχι ως Κέιτ Μίντλετον.

«Κατά τη διάρκεια της κάλυψης των εορτασμών για τον εορτασμό της Ημέρας Ανακωχής, αναφέραμε κατά λάθος την Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως Κέιτ Μίντλετον. Αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης για τα οποία ζητούμε συγγνώμη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ευρύτερης κάλυψης της Ημέρας Ανακωχής, αναφερόμασταν στην Αικατερίνη με τον σωστό τίτλο της».

Μάλιστα πολλοί ήταν εκείνοι που επέκριναν τον επαγγελματισμό αλλά και όπως ανέφεραν την αδιαφορία των συντακτών αφού ακόμη και στα άρθρα που ανέβαιναν τόσο εκείνη την ημέρα όσο και τις επόμενες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφερόταν με το πατρικό της όνομα.

Το BBC προχώρησε στην αλλαγή των τίτλων αλλά και τον κειμένων διορθώνοντας το λάθος. Μεταξύ των επικριτών ήταν και ο Τζιμ Σάνον, βουλευτής του Στράνγκφορντ ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε «Μια υπενθύμιση στο @BBCNews να ενημερώσει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι "Κέιτ Μίντλετον" από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Πείτε το σωστά».