Συγγνώμη ζητά τώρα ο δολοφόνος της Σταυρούλας - Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι του φονικού

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της 45χρονης κινείται νομικά και κατά της συζύγου του κατηγορούμενου, μετά από δημόσιες δηλώσεις που, σύμφωνα με τους συγγενείς του θύματος, προσβάλλουν τη μνήμη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη»

Μάλιστα, λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών, ο 43χρονος φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του θύματος όσο και από τη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια

Ο ίδιος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και πέρασε την είσοδο των δικαστηρίων με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια. Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Μήνυση κατά της συζύγου του κατηγορούμενου

Στο μεταξύ, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου. Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η σύζυγος του κατηγορούμενου προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της 45χρονης.

Η αντίδραση των συγγενών ήρθε μετά από δήλωση της γυναίκας, η οποία φέρεται να είπε ότι ο 43χρονος «δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με την οικογένεια, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη οργή στους συγγενείς της 45χρονης, οι οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν άμεσα νομικά.

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό περιβάλλον της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην υπόθεση.

Η τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη και οι φωτογραφίες από το σπίτι

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, νέα στοιχεία από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων έρχονται στο φως στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά. Ο FLASH φέρνει στο προσκήνιο φωτογραφίες-ντοκουμέντα από συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι, στα οποία οι Αρχές εντόπισαν ίχνη που «ξεκλείδωσαν» το παζλ της εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας και αποτελούν τμήμα της δικογραφίας.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων κατάφεραν να «λοκάρουν» σημεία μέσα στο σπίτι όπου «κρύβονταν» κρίσιμα πειστήρια για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν ειδική τεχνολογία φωτισμού (blue light), προκειμένου να εντοπίσουν κηλίδες και ίχνη που δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι, τόσο σε έπιπλα και συσκευές εντός της οικίας όσο και στο όχημα (ένα μικρό βαν) που χρησιμοποίησε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης για να μεταφέρει το πτώμα της στο χωράφι.

Τα σημεία που εξετάστηκαν, φωτογραφήθηκαν και καταγράφηκαν από τις Αρχές, ενώ τα ευρήματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, όπως το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα δεδομένα από το όχημα που μπήκε στο μικροσκόπιο των αστυνομικών.

Μάλιστα, ένα βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, δείχνει την άτυχη Σταυρούλα να προχωρά προς το σπίτι που έμενε ο Σκοπιανός κατηγορούμενος. Το βίντεο έχει ημερομηνία 30 Μαΐου, δηλαδή την ημέρα που η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη φαίνεται να βρήκε τραγικό θάνατο από δύο μαχαιριές στο στήθος και ένα χτύπημα από κούτσουρο στο κεφάλι.

Η αυτοψία στον χώρο αποτέλεσε ένα από τα βασικά στάδια της έρευνας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την εξαφάνιση της 45χρονης.