«Σύγκρουση»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του MEGA - Backstage photos

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, «Σύγκρουση». Στο νέο backstage φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες που κινούνται μεταξύ φωτός και σκοταδιού, καθώς η υπόθεση κρίνεται και η αγωνία κορυφώνεται στο δικαστήριο. Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα είναι ένα μικρό μόνο μέρος, μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς.

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, o νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες -επαγγελματικές και προσωπικές- ισορροπίες.

Η ταυτότητα της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης