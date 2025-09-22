Ζωή Κόντη: Η πανέμορφη κόρη του κόουτς των πράσινων που έκανε... θραύση στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ελάχιστοι κατάλαβαν ποια ήταν η εκθαμβωτική κοπέλα που «έπιασε» η κάμερα στη διάρκεια του ντέρμπι της Κυριακής, Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός, στη Λεωφόρο. Το πλάνο της μετάδοσης προκάλεσε… αναστάτωση τόσο στο γήπεδο όσο και στα social media, καθώς η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη.

Όπως αποκαλύφθηκε, η εντυπωσιακή κοπέλα δεν ήταν άλλη από τη Ζώη Κόντη, κόρη του προπονητή του «τριφυλλιού», Χρήστου Κόντη. Η εικόνα της έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν την κομψότητα και την παρουσία της.

Για τον Παναθηναϊκό έκανε ντεμπούτο στον πάγκο ο Χρήστος Κόντης, και φυσικά δεν γινόταν να λείπει από την κερκίδα της Λεωφόρου η κόρη του, Ζωή. Η κάμερα την «τσάκωσε» στη διάρκεια της μετάδοσης του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με το πλάνο να γίνεται θέμα συζήτησης στα social media.