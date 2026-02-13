Συγκέντρωση στο Σύνταγμα των εργατικών κέντρων της Αθήνας - «Πυρά» Κουτσούμπα για τις συλλογικές συμβάσεις

Ρεπορτάζ : Μιχάλης Λεγάκης - Ευγενία Γιαννακέλου

Με κεντρικό σύνθημα «Οι δικές μας ανάγκες πάνω από τα κέρδη των λίγων», εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, ζητώντας την επαναφορά των δώρων, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεεων εργασίας και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Στάσεις εργασίας



Η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από εκτεταμένες στάσεις εργασίας, τις οποίες προκήρυξαν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας (ΕΚΑ), Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και Σαλαμίνας. Οι στάσεις εργασίας ξεκίνησαν στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσουν έως τις 16:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

@flashgrofficial Βίντεο από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα των εργατικών κέντρων της Αθήνας για τις συλλογικές συμβάσεις. Θα παραμείνουν εκεί για να υποδεχτούν τους αγρότες. 📹Μιχάλης Λεγάκης ♬ πρωτότυπος ήχος Flash.gr

Στη διαδήλωση συμμετέχουν επίσης ομοσπονδίες και σωματεία από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως η ΑΔΕΔΥ, η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο ως «ταφόπλακα» των συλλογικών συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ισχυρές δυνάμεις αστυνομεύουν το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Η Νέα Τρόικα φέρνει νομοσχέδιο-έκτρωμα»



Το «παρών» στη διαδήλωση έδωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας , ο οποίος προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για μια «Νέα Τρόικα», κατονομάζοντας την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και τον ΣΕΒ, κατηγορώντας τους ότι δρουν από κοινού με τη «Μεγάλη Εργοδοσία».

«Οι εργαζόμενοι της χώρας μας έχουν ήδη απορρίψει το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έφερε στη Βουλή η Νέα Τρόικα: Κεραμέως, Παναγόπουλος και ΣΕΒ, μαζί με τη Μεγάλη Εργοδοσία».

Τα κύρια αιτήματα



Στα πανό και τα συνθήματα των συγκεντρωμένων κυριαρχούσαν οι διεκδικήσεις για:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και υπογραφή ΣΣΕ στον Ιδιωτικό Τομέα.

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν το αυξημένο κόστος ζωής.

Απόσυρση του νομοσχεδίου που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ιστορικό», αλλά τα συνδικάτα θεωρούν ότι υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα.

Η κινητοποίηση συνεχίζεται με πορεία προς το Σύνταγμα, ενώ η τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.