Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, μέλη της αλβανικής κοινότητας που διαμένουν στην Ελλάδα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επένδυση που προωθείται στο νησί Σαζάν και στην περιοχή Ζβέρνετς της Αλβανίας.

Οι συγκεντρωμένοι, που συμμετέχουν στο λεγόμενο «Κίνημα των Φλαμίνγκο», υποστήριξαν ότι το έργο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κάνοντας λόγο για κίνδυνο αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και υποβάθμισης προστατευόμενων οικοσυστημάτων που φιλοξενούν σημαντικά είδη άγριας ζωής, μεταξύ των οποίων και οι χαρακτηριστικοί πληθυσμοί φλαμίνγκο της περιοχής.

Μιχάλης Λεγάκης/flash.gr

Παράλληλα, κατηγόρησαν την αλβανική κυβέρνηση ότι προχωρά σε συμφωνίες που, όπως ανέφεραν, εξυπηρετούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και του δημόσιου συμφέροντος.

Συγκέντρωση της αλβανικής κοινότητας στην πλατεία Συντάγματος για το σχέδιο Κούσνερ στο νησί Σαζάν. pic.twitter.com/W371THWFrl — Flash.gr (@flashgrofficial) June 20, 2026

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές ανάρτησαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας γης, ζητώντας την άμεση ακύρωση του σχεδίου. Όπως τόνισαν, η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε βάρος της φυσικής κληρονομιάς της χώρας.

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι οι κινητοποιήσεις τους έχουν ειρηνικό χαρακτήρα και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, με στόχο να αναδείξουν το ζήτημα τόσο στην αλβανική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη.