Συγκινεί η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου»

Πριν από λίγες μέρες, ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, που δίνει και αυτή την δική της μάχη στο πλευρό του όλους αυτούς τους μήνες, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram την φωτογραφία του, συνοδεύοντάς την με μια λεζάντα που συγκίνησε τους πάντες: «Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!».