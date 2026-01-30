Συγκινεί ο Βοριαζίδης: «Ευλογημένος που είμαι εδώ, συγκλονιστική η στήριξη του κόσμου»

Τρεις μήνες γεμάτους ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα βίωσε ο Μιχάλης Βοριαζίδης του Άρη πριν επιστρέψει στα γήπεδα. Ο 21χρονος μέσος έζησε το άλμα από την Super League 2 και το Αιγάλεω στα σαλόνια της Stoiximan Super League, το ντεμπούτο του με τους «κιτρινόμαυρους» πριν διαγνωσθεί με εξεργασία στα γενετικά όργανα και υποβληθεί σε επέμβαση.

Έπειτα από μια περίοδο γεμάτη δυσκολίες, ο Βοριαζίδης βγήκε νικητής από αυτή τη δύσκολη μάχη και είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά με τους Θεσσαλονικείς. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, ο νεαρός μέσος στάθηκε στην συγκλονιστική στήριξη του κόσμου, ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και υπογράμμισε πως νιώθει ευλογημένος που επέστρεψε στην ομαδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βοριαζίδη

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και πώς αισθάνεται τώρα που επέστρεψε, είπε με βαθιά συγκίνηση: «Για την επιστροφή μου στην ομάδα ανυπομονούσα από καιρό, όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκτός! Όλοι οι συμπαίκτες μου, ο προπονητής μου, το προσωπικό της ομάδας με αγκάλιασαν! Είμαι πολύ χαρούμενος, που είμαι εδώ! Νιώθω ευλογημένος, που είμαι εδώ και μπορώ κάθε ημέρα να είμαι μαζί τους! Προσπαθώ να το διασκεδάσω και να ζω την κάθε στιγμή…».

Αν ήταν μια ψυχική ανάταση για τον ίδιο το χειροκρότημα από την κερκίδα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όταν μπήκε για προθέρμανση στον αγώνα με τον Λεβαδειακό: «Ναι, σίγουρα! Όλος ο κόσμος με στήριξε με συγκλονιστικό τρόπο από την κάθε στιγμή! Τα μηνύματά τους ήταν συγκλονιστικά. Εκ μέρους και της οικογένειάς μου θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί μου δίνουν τρομερή δύναμη».



Ο Βοριαζίδης ρωτήθηκε αν με το παράδειγμά του του αισθάνεται ότι δίνει ελπίδα σε πολύ κόσμο, αν το έχει δει από αυτή την οπτική: «Σίγουρα! Ως άνθρωποι, πρέπει να εκτιμούμε την κάθε στιγμή που έχουμε δική μας. Πάνω από όλα είναι η υγεία! Καλό είναι να αφήνουμε στην άκρη μικροπροβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία τελικά δεν είναι τα σημαντικά. Άλλα είναι τα πραγματικά σημαντικά στην ζωή. Ο καθένας μας πρέπει να νιώθει ευλογημένος, που έχει την υγεία του. Τα όνειρά μου είναι τα ίδια με πριν. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό. Το όνειρό μου είναι να παίξω, να καθιερωθώ στην ομάδα. Να καταφέρω προσωπικούς και ομαδικούς στόχους. Θέλω να δουλέψω σκληρά, για να τα καταφέρω».

Πώς έβλεπε την ομάδα το διάστημα που ήταν εκτός. Προτίμησε να επικεντρώσει στα μελλούμενα και όχι σε αυτά που προηγήθηκαν: «Παρακολουθούσα την ομάδα συνεχώς. Μιλούσα με τα παιδιά. Η ομάδα πέρασε μια δύσκολη περίοδο, με κάποια άσχημα αποτελέσματα, όμως, είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να κοιτάζουμε τον επόμενο αγώνα, να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε όλο αυτό».



Στην αποστολή ο Μιχάλης Βοριαζίδης μπήκε στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδειακό. Είναι, όμως, πραγματικά έτοιμος να βοηθήσει; Η απάντησή του ήταν καταφατική: «Ναι! Αυτό, όμως, θα το κρίνει ο προπονητής. Εγώ σωματικά και πνευματικά είμαι έτοιμος, από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι από εδώ και πέρα μπορώ να βρίσκομαι στην αποστολή! Τα αφήνουμε πίσω όλα και συνεχίζουμε».



Ο Άρης πηγαίνει τώρα να αγωνιστεί σε ένα γήπεδο, όπου ο Μιχάλης Βοριαζίδης έκανε το ντεμπούτο του στους «κίτρινους», κόντρα στον Παναιτωλικό, για το Κύπελλο (17/9), αλλά και καλή εμφάνιση. Ρωτήθηκε πώς αισθάνεται γι’ αυτό. Δήλωσε, ανοίγοντας περαιτέρω τη συζήτηση: «Πράγματι, εκεί έκανα το ντεμπούτο μου με τον Άρη. Τώρα, ετοιμάζω να επιστρέψω εκεί στο γήπεδο του Αγρινίου. Αν με χρειαστεί ο κόουτς, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου έχει δώσει ο κόσμος, στο γήπεδο, με τον δικό μου τρόπο. Επειδή πάνω από όλα πρέπει να λειτουργούμε ως άνθρωποι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, και εκ μέρους της οικογένειάς μου, στον πρόεδρο της ομάδας και τον γιατρό της ομάδας! Βασικά, όλους θέλω να τους ευχαριστήσω! Μπορώ να τους πω ονομαστικά, έναν έναν: τον φροντιστή, κύριο Δημήτρη Τσακίρη, και όλους στο επιτελείο. Η βοήθειά τους είναι ανθρώπινη, αλλά το εκτιμάς παραπάνω όταν το βιώνεις και το νιώθεις τόσο συναισθηματικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θα κάνω τα πάντα, για να ανταποδώσω την αγάπη τους στο γήπεδο!».