Συγκινεί πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: «Παράτησα τα πάντα όταν ο γιος μου ήθελε να αυτοκτονήσει»

Μερικές αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα έκανε πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ. Ο Τζόρνταν ΜακΡέι προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση σε ισραηλινό Μέσο, αποκαλύπτοντας τον λόγο που τον οδήγησε να αποχωρήσει εσπευσμένα από το Ισραήλ και να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγο πριν από αγώνα του Basketball Champions League, και ενώ βρισκόταν ήδη στο παρκέ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα. Από την άλλη άκρη της γραμμής, η διευθύντρια του σχολείου του 15χρονου γιου του τον ενημέρωνε πως το παιδί σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

ג'ורדן מקריי: ״לפני משחק קיבלתי טלפון דחוף מבית הספר של הבן ואמרו לי שהוא שוקל להתאבד, ברגע הבנתי שאני חייב לעזוב ולחזור הביתה"

«Στεκόμουν στο γήπεδο και άκουγα ότι ο γιος μου ήθελε να αυτοκτονήσει. Είναι μόλις 15 ετών και αυτό είναι κάτι που μου άλλαξε τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 35χρονος φόργουορντ.

Παρά την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται, η απόφαση ήταν άμεση και ξεκάθαρη. «Υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα από το μπάσκετ», τόνισε, επιλέγοντας να επιστρέψει δίπλα στην οικογένειά του.



Ο ίδιος παραδέχθηκε με ειλικρίνεια πως για χρόνια η καριέρα του τον κρατούσε μακριά από τα παιδιά του, με τη σχέση τους να περιορίζεται συχνά σε βιντεοκλήσεις. «Για σχεδόν 15 χρόνια ήμουν πατέρας μέσω τηλεφώνου. Τώρα συνειδητοποίησα ότι πρέπει να είμαι εκεί», εξήγησε, προσθέτοντας πως πλέον ζει μια νέα πραγματικότητα δίπλα στον γιο του.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο ΜακΡέι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το μπάσκετ. Μετά από μια γεμάτη σεζόν στη Χολόν, δηλώνει αποφασισμένος να επιστρέψει, όταν όλα θα είναι καλά στο σπίτι του.