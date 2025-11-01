Συγκινημένος ο Αλμέιδα για Μαραντόνα: «Ηταν το φως του ποδοσφαίρου μας, δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος»

Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε για το επερχόμενο ματς της Σεβίλλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης, το Σάββατο (1/11, 17:15), και την χαρά του που θα αντιμετωπίσει τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Στην συνέντευξη τύπου, ο Πελάδο μίλησε εμφανώς συγκινημένος για το είδωλό του, και θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που στις 30 Οκτωβρίου θα γινόταν 65 ετών.

Ήταν το είδος του ανθρώπου που γνώριζε κάθε ποδοσφαιριστή. Πήγαινε σε ένα αεροδρόμιο και έβλεπε κάποιον να παίζει στην τρίτη κατηγορία και ήξερε το όνομά του», ξεκίνησε να λέει ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ και συνέχισε: « Οι άνθρωποι πάντα επικεντρώνονταν στις καλές ή πολύ κακές ιδιότητες του Ντιέγκο, αλλά ποιος ξέρει όλα τα ονόματα; Ποτέ δεν απέλυσε προπονητή. Τον αγαπώ, έτσι είναι. Όταν μιλάω για τον Μαραντόνα, συγκινούμαι... Ήταν το φως του ποδοσφαίρου μας. Ήταν η έμπνευση για όλους τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές και πολλούς σε όλο τον κόσμο».

«Ήταν όμορφο να τον βλέπεις. Ήταν ποδόσφαιρο. Ήταν ποδόσφαιρο στην πιο αγνή του μορφή, ακόμα και στα λάθη του. Ήταν ποδόσφαιρο χωρίς θεατρικότητα. Άλλοτε ήταν υπέρβαρος, άλλοτε αδύνατος, ήταν ποδόσφαιρο. Το λατρεύω αυτό και μας λείπει... μας λείπει για χάρη του ποδοσφαίρου. Γιατί αλλιώς, είναι πολύ βαρετό... Του έδωσε αυτή τη μικρή πινελιά για την οποία κανείς δεν θέλει να μιλάει» , κατέληξε, εμφανώς συγκινημένος προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Ματίας Αλμέιδα δεν συνυπήρξαν ποτέ συμπαίκτες όμως είχαν μια στενή φιλία. Ο Πρώην προπονητής της ΑΕΚ είχε προσκληθεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μαραντόνα, «La Noche del Diez», και είχε παίξει μαζί του στην ομάδα «Showbol», σε αγώνες μεικτού ποδοσφαίρου σε κλειστό χώρο για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι δυο τους είχαν αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό καθώς ο Μαραντόνα είχε συγχαρεί τον Αλμέιδα το 2017 για την κατάκτηση του τίτλου με την Τσίβας του Γκουανταλαχάρα, απαντώντας παράλληλα στους επικριτές που αμφισβητούσαν την ικανότητά του ως προπονητή: «Γεια σου, "Πελάδο", συγχαρητήρια. Οι χαζοί έλεγαν ό,τι να ’ναι, αλλά πάντα ήξερα ότι είσαι νικητής. Πάντα σε ήξερα νικητή. Πάντα μπροστά και υπέροχος τύπος. Τα πράγματα έρχονται, Pelado, και σε σένα έρχεται η στιγμή της ευτυχίας μετά από τόσους ηλίθιους που μίλησαν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο «Ντιεγκίτο».