Συγκίνησε μετά τον τελικό ο Μέσι: «Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή»

Σίγουρα αν όχι όλος ο κόσμος, ένα κομμάτι του όμως εχθές, λύγισε που είδε τον Μέσι να ξεσπάσει μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στην ανώτερη Ισπανία.

Ο «Πούλγκα» μόνο περήφανος θα πρέπει να νίωθει που ένα «ολόκληρο έθνος» όπως το αποκαλεί και ο ίδιος, τον στήριξε από την έναρξη της διοργάνωσης, έως και το τελευταίο σφύριγμα του Βίντσιτς.

Ο «Λίο» στον προσωπικό του λογαριασμό στο ίνσταγκραμ, έγραψε πολλά και εξέφρασε τα συναισθήματά του, μία μέρα μετά την ήττα από τη «ρόχα».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μέσι

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή.

Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».