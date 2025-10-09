Συγκίνηση: Σύζυγος παίκτη της Σεβίλλης ξεπέρασε το καρκίνο και επισκέφθηκε την προπόνηση της ομάδας

Ο αμυντικός της Σεβίλλης, Μαρκάο, μοιράστηκε μέσω των social media ένα συγκινητικό νέο. Η σύζυγός του, Πάμελα Τεϊρέιρα, κατάφερε να ξεπεράσει τη μάχη με τον καρκίνο, ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο δοκιμασίας . Ο Βραζιλιάνος αφιέρωσε την ημερομηνία της τελευταίας χημειοθεραπείας της, στις 8 Οκτωβρίου, ως σύμβολο δύναμης και νέας αρχής, συνδέοντάς την με την επέτειο του ντεμπούτου του με τη Σεβίλλη πριν 3 χρόνια την ίδια ημέρα.

Η Πάμελα Τεϊρέιρα, με τη σειρά της, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και ανάρτησε φωτογραφία από τη στιγμή που χτύπησε την καμπάνα εξόδου στο νοσοκομείο «Virgen del Rocío».

Το πρωί, ο Ματίας Αλμέιδα τίμησε το ζευγάρι μπροστά σε όλη την ομάδα, με την Πάμελα να λαμβάνει μια φανέλα με το όνομά της και ένα θερμό χειροκρότημα ,μια στιγμή αληθινής χαράς και ανακούφισης για τη οικογένεια του Μαρκάο.