Συγκίνηση: Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε σπίτι μετά τη μάχη με τη λευχαιμία (vid)
Ο Ιταλός φόργουορντ γύρισε στο σπίτι του μετά τη νοσηλεία για λευχαιμία – στιγμές χαράς και δακρύων με την οικογένειά του.
Συγκινητικές στιγμές για τον Ακίλε Πολονάρα, που επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι του μετά από μια μακρά και δύσκολη μάχη με τη λευχαιμία. Ο 33χρονος Ιταλός φόργουορντ, γνωστός για τη θητεία του σε ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε και η Βίρτους Μπολόνια, χαμογέλασε ξανά μετά από μήνες νοσηλείας και θεραπειών.
Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του, τον υποδέχθηκαν με δάκρυα χαράς και συγκινητικά μηνύματα αγάπης, σε μια στιγμή που συγκίνησε όλο τον κόσμο του μπάσκετ. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο καλός του φίλος, ο Ιταλός παρουσιαστής Νίκολας Ντε Ντεβίτις, που δεν τον έχει εγκαταλείψει ούτε στιγμή στη δύσκολη αυτή διαδρομή.
Ο Πολονάρα δίνει το παράδειγμα δύναμης, αισιοδοξίας και θέλησης για ζωή, με τους φιλάθλους και συναθλητές του να του στέλνουν μηνύματα στήριξης στα social media.