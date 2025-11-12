Συγκίνηση: Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε σπίτι μετά τη μάχη με τη λευχαιμία (vid)

Συγκινητικές στιγμές για τον Ακίλε Πολονάρα, που επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι του μετά από μια μακρά και δύσκολη μάχη με τη λευχαιμία. Ο 33χρονος Ιταλός φόργουορντ, γνωστός για τη θητεία του σε ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε και η Βίρτους Μπολόνια, χαμογέλασε ξανά μετά από μήνες νοσηλείας και θεραπειών.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του, τον υποδέχθηκαν με δάκρυα χαράς και συγκινητικά μηνύματα αγάπης, σε μια στιγμή που συγκίνησε όλο τον κόσμο του μπάσκετ. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο καλός του φίλος, ο Ιταλός παρουσιαστής Νίκολας Ντε Ντεβίτις, που δεν τον έχει εγκαταλείψει ούτε στιγμή στη δύσκολη αυτή διαδρομή.

Ο Πολονάρα δίνει το παράδειγμα δύναμης, αισιοδοξίας και θέλησης για ζωή, με τους φιλάθλους και συναθλητές του να του στέλνουν μηνύματα στήριξης στα social media.

Δείτε τις συγκινητικές εικόνες από τη στιγμή της επιστροφής του