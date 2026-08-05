Συγκίνηση στο Κανδήλι: Σώα τα άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τη φωτιά- Ήπιαν νερό από πυροσβέστες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των τριών αλόγων που καταγράφηκαν να τρέχουν πανικόβλητα για να σωθούν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Κανδήλι Αττικής, κοντά στο πεδίο βολής. Τα ζώα επέζησαν από το πύρινο μέτωπο, ωστόσο εντοπίστηκαν εξαντλημένα και διψασμένα, με πυροσβέστες να σπεύδουν να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Τις συγκλονιστικές αυτές εικόνες είχε καταγράψει σε ζωντανή μετάδοση η κάμερα του ΣΚΑΪ για τις μεγάλες πυρκαγιές που δοκίμαζαν επί πέντε περίπου εικοσιτετράωρα τη Βοιωτία και την Αττική. Η τύχη των τριών αυτών αλόγων αγνοούταν μέχρι πρόσφατα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πυροσβέστη Χάρη Παπαδάκη δείχνει τους συναδέλφους του να προσπαθούν να δώσουν νερό στα άλογα, παρότι δεν διέθεταν κατάλληλο δοχείο. Τελικά, κατάφεραν να βάλουν λίγο νερό σε μια μικρή μεταλλική σκάφη, με τα ζώα να πίνουν λαίμαργα λίγες γουλιές. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η ποσότητα αυτή ήταν ελάχιστη σε σχέση με τις ανάγκες τους, καθώς ένα άλογο μπορεί να καταναλώνει περίπου 40 λίτρα νερό ημερησίως.

Οι εικόνες με τα τρία άλογα να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες συγκίνησαν το πανελλήνιο, ενώ το νέο βίντεο με την προσπάθεια των πυροσβεστών να τα ξεδιψάσουν αναδεικνύει ακόμη μία πτυχή των συνεπειών που αφήνουν πίσω τους οι μεγάλες πυρκαγιές, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα ζώα.