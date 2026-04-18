Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Γονιό - Τυλιγμένη με τη σημαία του Παναθηναϊκού η σορός

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου (18/04) η κηδεία του θρυλικού Γιώργου Γονιού στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Ο μυθικός Γιώργος Γονιός πέθανε σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μία αξιομνημόνευτη κληρονομιά.

Ο Γιώργος Γονιός αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καταγράφοντας περισσότερες από 300 εμφανίσεις με τη φανέλα με το «τριφύλλι». Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, αλλά και φίλαθλοι της ομάδας. Παρών ήταν και ο πρώην συμπαίκτης του, Αντώνης Αντωνιάδης.

Ο Γιώργος Γονιός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά και από τους παλιούς του συμπαίκτες. Η απώλειά του σκόρπισε πένθος στην οικογένεια του συλλόγου, που έσπευσε να παρευρεθεί στην κηδεία του για να τον αποχαιρετήσει.

Ο μυθικός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, πέρασε στην ιστορία ως ο φυσικός αρχηγός της ομάδας και «κόσμησε» με την παρουσία του τα ελληνικά γήπεδα. Τίμησε τη φανέλα του «τριφυλλιού» για 11 ολόκληρα χρόνια (1968-1979) και κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές.

Σε μία συμβολική κίνηση, η σορός του ήταν τυλιγμένη με τη σημαία του Παναθηναϊκού.