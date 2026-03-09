Συγκινητικές εικόνες στο Αγρίνιο: Ξεχωριστή ατμόσφαιρα στη συμπλήρωση ενός αιώνα Παναιτωλικού (pics)

Εικόνες που δεν βλέπουμε όσο συχνά θα έπρεπε παρακολουθήσαμε στην αρχή της αναμέτρησης Παναιτωλικός- Κηφισιά, στο παιχνίδι της αυλαίας της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι Αγρινιώτες συμπλήρωσαν 100 χρόνια ζωής και ιστορίας και ο κόσμος γέμισε το γήπεδο, για να γιορτάσει μαζί με την ομάδα της καρδιάς του μια ξεχωριστή στιγμή.

Πριν την σέντρα της αναμέτρησης, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας τοποθέτησαν ένα όμορφο πανό στο οποίο έγραψαν: «Εν Αγρινίω την 9η Μαρτίου του 1926», αναφερόμενοι στην ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου. Παράλληλα, με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες υψώθηκαν πανό με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τους ανθρώπους που ίδρυσαν τον Παναιτωλικό, προκαλώντας συγκίνηση στις κερκίδες.

Δείτε τις φωτογραφίες της γιορτής στο Αγρίνιο

Eurokinissi

Eurokinissi

Printscreen